Более 140 человек спасли от мороза в Казахстане за один день - МЧС

За прошедшие сутки спасателями МЧС спасено более 140 человек, из них 13 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Как отметили в ведомстве, на аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено всего 78 выездов.

Так, в селе Калбатау Жарминского района области Абай из-за ограничения движения на автодорогах области из пассажирского автобуса сообщением "Семей-Талдыкорган" силами ДЧС сопровождены и размещены в пункте обогрева соседнего села с.Жанаозен 22 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи не нуждались.

В 27 км от п.Калыбай Иргизского района Актюбинской области на 1104 км автодороги "Самара-Шымкент" силами ДЧС и местных исполнительных органов из технически неисправного пассажирского автобуса сообщением "Москва-Душанбе" эвакуированы в пункт обогрева п.Иргиз 62 человека, из них 8 детей. Все граждане Таджикистана. В медицинской помощи не нуждались.

В Байзакском районе Жамбылской области на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" силами ДЧС из двух технически неисправных пассажирских автобусов эвакуированы в ближайшее придорожное кафе 53 человека, из них 3 детей. Все граждане Узбекистана.

Также проводились поиски 3 пастухов в Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областях, которые были благополучно найдены, из них двое в медицинской помощи не нуждались, один доставлен в больницу.