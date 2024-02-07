Более 1,4 тысячи единиц спецтехники выехали на уборку снега в Астане

Из-за снегопада в Астане коммунальные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. В ночь с 7 на 8 февраля в уборке улиц будут задействованы более 300 дорожных рабочих и свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Днём из города уже вывезли более 51 тысячи кубометров снега.

С начала зимы на снежные полигоны сделано 292 тысячи рейсов свезено более 3,9 миллиона кубометров снега.

По данным РГП "Казгидромет", 8-9 февраля в Астане ожидаются метель, гололёд, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы до 23-28 метров в секунду.

В связи с объявленным штормовым предупреждением департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны призывает жителей и гостей столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введённых ограничениях.