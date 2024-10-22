Более 14 тысяч казахов вернулось на историческую родину в 2024 году

В текущем году в Казахстан вернулся и получил статус кандаса 14 391 этнический казах. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 142,7 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

45,8 кандасов, прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 39% – из Узбекистана, 5,9% – из Монголии, 5,2% – из Туркменистана, 2,9% – из России и 1,2% – из других стран.

"По состоянию на 1 октября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,6%, несовершенолетние граждане 33,1% и пенсионеры 9,3%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 24,4% – среднее специальное образование, 54,4% – общее среднее образование и 3,3% не имеют образования", - говорится в сообщении минтруда.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

"Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области", - добавили в ведомстве.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 октября 2024 года в регионы расселения переселено 2 477 кандасов.

"Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг)", - отметили в министерстве.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 2 140 кандасам. В частности, 575 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

В прошлом году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодня в новом формате принято 19 022 заявления от этнических казахов.