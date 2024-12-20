МЧС внедрило новую тактику управления и обновленную организационную структуру, передаёт BaigeNews.kz. Количество региональных подразделений было сокращено с 87 до 28, что позволило усилить основные службы. Введена должность вице-министра по цифровизации, а также модернизирован Республиканский оперативный штаб.

Особое внимание уделяется борьбе с пожарами. В 2024 году было зафиксировано 324 природных пожара, что в 2,6 раза меньше, чем в 2023 году (868 пожаров). Внедрение системы раннего обнаружения возгораний в лесах Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областей способствовало значительному сокращению площади лесных пожаров.

Для улучшения условий работы спасателей Казахстан продолжает обновлять технику и экипировку. В Костанайской области был запущен пилотный проект по улучшению форменного обмундирования спасателей, который показал положительные результаты. Ведется работа по созданию новых воинских частей гражданской защиты, в том числе строительства пожарных депо из быстровозводимых конструкций. Первый проект был реализован в 2024 году в Астане за 3,5 месяца.

Создание Морского отряда "Теңіз жасағы" для обеспечения экстренного реагирования на ЧС в западном регионе Казахстана также стало важным шагом. В городах Алматы, Уральск, Усть-Каменогорск и Костанай были передислоцированы спасательные батальоны, что позволило расширить оперативный охват и сократить расходы на переброску сил и средств.

С 2024 года Казахстан продолжает улучшать систему реагирования на чрезвычайные ситуации. В этом году на пульт Единой дежурной диспетчерской службы "112" поступило более 4,7 млн звонков от населения. Силами МЧС было спасено более 14 тыс. человек, эвакуировано 66,5 тыс. человек, оказана медико-психологическая помощь 8 тыс. пострадавших. Также было совершено свыше 83,3 тыс. выездов по тревоге, в том числе 10 тыс. на пожары и около 19 тыс. на аварийно-спасательные работы.

Особое внимание уделено поисково-спасательным работам, в том числе с использованием воздушных судов. В 2024 году воздушными судами АО "Казавиаспас" совершено более 2,5 тыс. вылетов, из которых 395 были связаны с санитарной авиацией, транспортировано 356 пациентов.

Важной частью работы МЧС является система предупреждения чрезвычайных ситуаций. В 2024 году продолжалась модернизация системы мониторинга с применением геоинформационных систем и беспилотных летательных аппаратов для обнаружения и мониторинга ситуации на водоемах. Также внедрена республиканская система оперативной цифровой радиосвязи, которая объединяет ведомственные сети МЧС и МВД, что позволяет повысить координацию и эффективность в реагировании на ЧС.

Для снижения нарушений, аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве утверждена Концепция промышленной безопасности на период до 2030 года.

Для обеспечения сейсмической безопасности в стране утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли до 2028 года.

В 14 регионах страны в период паводков спасено и эвакуировано 120 тыс. человек, в том числе 354 человека с ограниченными возможностями и более 45 тыс. детей. Количество ЧС в Казахстане в 2024 году снизилось на 1,7% по сравнению с 2023 годом, а число пострадавших уменьшилось на 10,8%, с 1751 человек в 2023 году до 1562 в 2024 году.

Комплексный подход к обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений и повышению безопасности демонстрирует значительные результаты. Реализованные меры по защите женщин и детей создают основу для формирования безопасного общества. Усилия государственных органов, модернизация инфраструктуры, использование современных технологий и совершенствование законодательства продолжают укреплять позиции Казахстана как страны, где приоритетами являются жизнь и безопасность каждого гражданина.