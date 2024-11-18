Более 14 тонн прекурсоров и различных химикатов изъяли у компании в ЗКО

В Западно-Казахстанской области полиция обнаружила в производственном цеху одного из ТОО 14,5 тонны прекурсоров и химикатов, находившихся без необходимой лицензии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканского ОПМ “Дәрмек” в производственном цеху одной из баз ТОО обнаружено три пластиковые емкости, каждая объемом по 1 тонне, а также шесть резервуаров с жидкостью со специфическим запахом, в общей сложности составившие 14,5 тонн.

Установлено, что данные жидкости являются прекурсорами и химическими веществами, а организация осуществляла свою деятельность без соответствующих лицензий на оборот таких веществ. По данному факту начато досудебное расследование.

Проводимая операция нацелена на пресечение незаконного оборота наркотических средств и химических веществ. За пять дней проведения мероприятия сотрудники полиции выявили в ЗКО шесть преступлений, связанных с нарушением правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и ядовитыми веществами.

Возбуждено 14 административных производств, к ответственности привлечены 14 человек, включая 10 медицинских работников. В ходе операции правоохранители изъяли 1,5 тысячи ампул и 745 таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества, которые хранились с нарушением установленных норм.

Ранее сообщалось, что иностранцы были задержаны в Туркестанской области за сбыт наркотиков.