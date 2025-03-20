Данной функцией воспользовались уже более 1,4 миллиона граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В МЦРИАП призвали казахстанцев установить добровольный отказ от получения банковских займов.

"Работает очень просто, быстро. Прям на первой странице мобильного приложения. Мы его называем СТОП-кредит. Это очень важная функция. Я каждый раз о ней говорю и каждый раз призываю всю аудиторию, все наши СМИ об этом еще раз напоминать гражданам. Чтобы каждый зашел в приложение и установил добровольный отказ. В случае необходимость получения кредита достаточно быстро можно ею воспользоваться, отключить эту функцию и получить кредит, а затем заново включить эту функцию. Это не позволяет различным мошенникам без вашего ведома оформить на вас кредит", - сказал глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

Помимо этой меры с 2023 по 2024 год приняты системные меры по противодействию утечкам данных и защите информации.

Так, с декабря 2023 года МЦРИАП наделен функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных, ранее этого не было. С начала года проведено уже 60 проверочных мероприятия по жалобам граждан.

Кроме того, принята процедура информирования граждан о фактах утечки персональных данных.

Установлен запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, содержащих персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

"Часто наши граждане с этим сталкивались. Если приехать в гостиницу, то раньше, как правило, забирали удостоверение личности, делали с него копию и откладывали непонятно куда. Потом в мусорных баках мы это находили и расследовали, чьи это были данные, кто был виноват в этих утечках. Сейчас это законом запрещено. Благодарим за активную гражданскую позицию граждан, которые в последнее время с момента ввода этой нормы к нам пишут жалобы. Мы выходим на проверки и наказываем те субъекты рынка, которые до сих пор пытаются собрать бумажные копии документов", - сказал Абдикаликов.

Также создана частная платформа BugBounty для выявления уязвимостей в информационных системах, которая привлекла уже 2400 независимых экспертов кибербезопасности со всего мира (белых хакеров), от которых получено более 3000 отчетов с сообщениями об уязвимости, в том числе и по объектам электронного правительства.

Внедрен государственный сервис контроля доступа к персональным данным для возможности сбора согласий от граждан по доступу к их персональным данным из государственных информационных систем, а также информирования через портал eGov о доступе к персональным данным по ранее выданным согласиям.