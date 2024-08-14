Более 14 миллиардов тенге задолжали медорганизации в Астане

О многомиллиардных долгах медорганизаций в Астане на общественных слушаниях сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает BaigeNews.kz.

Она отметила, что бюджет подведомственных управлению медорганизаций, финансируемых через ФОМС в текущем году, составляет 120,4 млрд тенге, что соответствует росту на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом. Однако это все же привело к образованию кредиторской задолженности медорганизаций.

"Недостаточное финансирование медорганизаций привело к образованию кредиторской задолженности. Сумма кредиторской задолженности на сегодня составляет 14,7 млрд тенге, из них перед "СК Фармация" — 4,5 млрд тенге, перед другими поставщиками — 10,2 млрд тенге. При этом сумма просроченной кредиторской задолженности за 2022-2023 годы составляет 3,3 млрд тенге", — сказала Алия Рустемова.

Речь идет о многопрофильной городской больнице № 1, сумма долга 2,2 млрд тенге), городском центре фтизиопульмонологии — 662 млн тенге и городском инфекционном центре — 398 млн тенге.

Основные причины образования кредиторской задолженности — это низкие тарифы, не предусматривающие ежегодный рост на лекарства и медицинские изделия, продукты питания, а также увеличение заработной платы медперсоналу.