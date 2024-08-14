Более 14 миллиардов тенге задолжали медорганизации в Астане
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О многомиллиардных долгах медорганизаций в Астане на общественных слушаниях сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает BaigeNews.kz.
Она отметила, что бюджет подведомственных управлению медорганизаций, финансируемых через ФОМС в текущем году, составляет 120,4 млрд тенге, что соответствует росту на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом. Однако это все же привело к образованию кредиторской задолженности медорганизаций.
"Недостаточное финансирование медорганизаций привело к образованию кредиторской задолженности. Сумма кредиторской задолженности на сегодня составляет 14,7 млрд тенге, из них перед "СК Фармация" — 4,5 млрд тенге, перед другими поставщиками — 10,2 млрд тенге. При этом сумма просроченной кредиторской задолженности за 2022-2023 годы составляет 3,3 млрд тенге", — сказала Алия Рустемова.
Речь идет о многопрофильной городской больнице № 1, сумма долга 2,2 млрд тенге), городском центре фтизиопульмонологии — 662 млн тенге и городском инфекционном центре — 398 млн тенге.
Основные причины образования кредиторской задолженности — это низкие тарифы, не предусматривающие ежегодный рост на лекарства и медицинские изделия, продукты питания, а также увеличение заработной платы медперсоналу.
"Заключение договоров на объемы услуг ниже заявленных. Кроме того, причиной образования текущей кредиторской задолженности является несвоевременное финансирование со стороны филиала Фонда. На сегодня медорганизациям выплачены средства по актам выполненных работ только за четыре месяца текущего года. Аванс в размере 30-40 процентов, полученный в начале года, покрывает лишь выплаты заработной платы и налогов".
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