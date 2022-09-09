Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай"

Ежедневно тонны мусора, оставленного туристами, вывозят из национального природного парка "Бурабай". За восемь месяцев с охраняемой территории убрали 2 122 кубометров или 1 379 тонн отходов, передаёт BaigeNews.kz.

Работа по санитарной очистке была особенно напряженной летом. C берегов озер и мест массового скопления людей в июне собрали около 216 тонн, в июле – более 512 тонн, в августе – более 301 тонны мусора.

"Санитарная очистка проводится ежедневно. В будни мусор вывозится трижды в день (в 6:00, 12:00, 19:00), в выходные и праздничные дни - четырежды (в 6:00, 12:00, 15:00, 19:00)", – рассказал директор парка Сергей Быков.

На территории нацпарка установлено 60 контейнеров для сбора мусора. 30 из них находятся на берегу озера Боровое. Кроме того, имеется 100 урн для мелких отходов. Также в курортной зоне функционирует 31 общественный санитарный узел.