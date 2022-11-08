Более 130 мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря

131 туша тюленя обнаружена на побережье Каспия в Тюбкараганском районе Магнистауской области. Экологи выясняют причину гибели животных, передаёт BaigeNews.kz.

Мёртвых животных нашли 7 ноября сотрудники Управления рыбной инспекции.

По схеме взаимодействия они оперативно оповестили о случившемся представителей Управления рыбного хозяйства Мангистауской области, научно-производственного центра рыбного хозяйства, территориальных подразделений ветеринарного контроля и надзораб департамент экологии, природоохранной прокуратуры, Центрп изучения и реабилитации каспийского тюленя, а также ТОО "Казэкопроект".

8 ноября комиссия во главе с руководителем Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства выехала на мечто ЧП.

Специалисты взяли пробы воды и почвы для проведения гидробиологических, гидрохимических анализов, а также тканей животных, в том числе внутренних органов, для гистологических и токсикологических лабораторных исследований.

Факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован в отделе полиции Тюбкараганского района 7 ноября 2022 года за № 2247520300001386. Будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.