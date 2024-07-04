Более 13 тысяч жителей эвакуировались из-за лесных пожаров в Калифорнии
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
116Фото: DW
13 тысяч жителей Калифорнии были вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров. Крупнейший из них, который уже назвали "Пожар Томпсона", вспыхнул в округе Бьютт, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".
Пламя внезапно вспыхнуло утром и подняло огромный шлейф дыма, который быстро распространился на площади почти восемь тысяч квадратных километров. Пожарные выстроились вдоль дорог, пытаясь не дать огню добраться до домов. В это время вертолеты с воздуха сбрасывали воду на очаг возгорания. Спасателям помогают местные жители, свое содействие в тушении обещали и федеральные власти.