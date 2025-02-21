По состоянию на 1 февраля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 072 иностранных гражданина, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 568 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 528 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 787 и 987 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 672 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3 530 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 710 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 383,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 343 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 360 человек, обрабатывающей промышленности - 1 338 человек, административное и вспомогательное обсуживание - 1 089 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 688 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 778, Турция – 1 158, Индия – 1 121, Узбекистан – 623 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тысяч единиц.