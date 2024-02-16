Более 1,3 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2024 года
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По состоянию на 1 февраля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 306 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 129,6 тыс. этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
В министерстве уточнили, что более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала года., являются выходцами из КНР, 29,6% – из Узбекистана, 8,3% – из Монголии, 4,4% – из России, 7,3% – из Туркменистана и 1,5% – из других стран.
"По состоянию на 1 февраля 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,2%, несовершеннолетние 33,6% и пенсионеры 10,2%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 20,2% среднее специальное образование, 54,6% общее среднее образование и 10,2% не имеют образования", - говорится в сообщении.
Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.
Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.
"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 февраля 2024 года в регионы расселения переселено 332 кандаса.
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг)", - пояснили в Минтруда.
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