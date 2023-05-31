Более 1,3 млрд тенге выплатят жертвам политрепрессий в Казахстане в 2023 году

Фото: pixabay.com

Жертвам политических репрессий в Казахстане в 2023 году выплатят более 1,3 миллиарда тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно действующему законодательству, эти компенсации выплачиваются с 2003 года.

"За период с 2003 по 2022 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 миллиарда тенге. Размер компенсации составляет от 2 588 тенге (3/4 МРП) до 345 000 тенге (100 МРП). На 2023 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 768 тысяч тенге", – сообщила директор департамента социальной помощи МТСЗН РК Айнур Абдырахманова.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,07 МРП (3 692 тенге).

"За период с 2005 года по 2022 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 15,5 миллиарда тенге. На выплату СГП в 2023 году запланировано 1,3 миллиарда тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2023 года составила 28 316 человек", – добавила Айнур Абдырахманова.

Вместе с тем с 1 июля 2023 года жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, СГП будут получать в новом размере 1,23 МРП (4 244 тенге), повышенном в рамках Социального кодекса.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачёт времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

первоочередную установку телефонов;

первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счёт местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.