Более 13 млн тенге похитили из детсада в Астане

Бывшую заведующую детсадом и её заместителя осудили в Астане за хищение более 13 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"М., являясь заведующей ГККП "Ясли-сад", то есть лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с целью хищения чужого имущества, в группе лиц по предварительному сговору, при содействии А., являющейся заместителем заведующего по хозяйственной части, присвоили и растратили вверенное им имущество в крупном размере в сумме 13 049 701 тенге. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов, а также другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.

Подсудимые признали вину и просили назначить им минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

Учитывая возмещение ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мнение представителя потерпевшего, суд признал указанные обстоятельства исключительными и назначил подсудимым М. и А. с применением части 4 статьи 55 УК РК наказание в виде трёх лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.