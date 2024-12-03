Более 125 млрд тенге инвестировано в геологоразведку в 2024 году

В 2024 году на геологоразведку в Казахстане недропользователи инвестировали более 125 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BaigeNews.kz.

"За девять месяцев недропользователями инвестировано 4,3 трлн тенге, из них на геологоразведку – 125,9 млрд тенге", - сказал вице-министр.

Он также сообщил, что в этом оду было заключено три контракта по сложным проектам. Это проект с нацкомпанией "КазМунайГаз" на разведку участка Каражар; Qazaqgaz по участкам Малдыбай, Шалкар.

"В целях ускоренного вовлечения месторождений в разработку осуществлен переход с разведки на оценку по одному контракту и с разведки на добычи по десяти контрактам. В текущем году проведено два электронных аукциона, на которых реализовано 15 участков. Окончательный размер подписного бонуса составил – 32,7 млрд тенге, из них на сегодняшний день в бюджет поступило 9,1 млрд тенге. Инвестиции в геологоразведку составили – 82,5 млн долларов. Также сданы в уведомительном порядке 56 проектов поисковых работ, утвержденные самим недропользователем", - сказал вице-министр.

По словам Аккенженова, таким образом каждым недропользователем сэкономлено порядка двух месяцев на прохождение госэкспертизы проектных документов. Это позволило недропользователям быстрее приступить к выполнениям полевых работ.

Ранее Канат Шарлапаева сообщил, что разведанные запасы золота превышают объёмы его добычи в Казахстане.