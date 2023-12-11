Более 1200 рабочих мест создано в сёлах по проекту "Ауыл аманаты" в Актюбинской области

В Актюбинской области большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. На господдержку отрасли в регионе направлено 14,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что в соответствии с поручением главы государства, фермерам, малому и среднему бизнесу, занятому в сфере сельского хозяйства, и далее будет оказываться всесторонняя поддержка. Также планируется расширение масштабов проекта "Ауыл аманаты".

​"В этом году аграрии Актюбинской области встретились с рядом испытаний - непогода, чрезмерное количество осадков, ущерб пастбищным угодьям из-за сайгаков и саранчи. Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе дополнительно выделили 2,9 миллиарда тенге на возмещение затрат на корма. Благодаря оказанной государственной поддержке по итогам 10 месяцев этого года в сельском хозяйстве произведена продукция на сумму 397 миллиарда тенге. В животноводстве сохранился рост в среднем на уровне 108 процентов", — сообщил Асхат Шахаров.

По его словам, средняя урожайность зерновых культур в этом году составила 10,2 центнера с гектара, всего собрано 429 тысяч тонн.

​В собственность государства за отчётный период возвращено 350 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Аким области рассказал о планах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса региона.

​"В соответствии с совместной инвестиционной дорожной картой министерства сельского хозяйства и Актюбинской области, до 2026 года предусмотрена реализация 93 проектов на сумму 502 миллиарда тенге. В том числе, в ближайшие два года будут реализованы важные для области проекты по строительству молочно-товарных ферм, птицефабрик и овощехранилищ, направленные на увеличение сроков и объемов хранения овощей, доли переработки сельскохозяйственной продукции", — отметил Асхат Шахаров.

Активно продолжится и реализация проекта по повышению благосостояния сельского населения "Ауыл аманаты".

​"В нашей области проект реализуется уже второй год. В 2023-2024 годах на его финансирование было выделено 19 миллиардов тенге. На сегодня уже одобрено 1627 проектов на сумму 7,3 миллиарда тенге. В результате личными подсобными хозяйствами приобретено более 219 тысяч птиц, засеяно 210 гектаров овощных и бахчевых культур, построено 77 мини-теплиц общей площадью более гектара. В эксплуатацию введены 101 кондитерский цех и пекарня, 129 молочных и 65 мясоперерабатывающих мини-цехов и более 430 других проектов малого бизнеса в сельской местности. В сельской местности создано 1210 новых рабочих мест, 1062 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей", — сказал аким области.

Ранее он отчитался о решении экологических проблем в регионе, рассказал о темпах строительства жилья и привлечении инвестиций.