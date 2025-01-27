Транспортные полицейские провели ОПМ "Безопасность на транспорте". С 23 по 26 января они выявили 1 260 административных правонарушений, передаёт BaigeNews.kz.

За проход по железнодорожным путям в неустановленных местах оштрафованы 634 человека, за загрязнение мест общего пользования – 188, за нарушение антиалкогольного законодательства – 111, за торговлю в неустановленных местах – 56 лиц.

Транспортные полицейские при обходе пассажирских поездов проводили беседы с пассажирами, советовали не оставлять без контроля ценные вещи: кошельки, сотовые телефоны, планшеты. В учебных заведениях читали лекции и провели круглые столы с участием представителей авиа- и железнодорожных организаций по соблюдению правил поведения на объектах транспорта.

"Наша задача – эффективно организовать работу так, чтобы любому гражданину, будь он пассажиром или работником транспорта, было безопасно и комфортно. А также поставить надёжный заслон преступности, тем самым способствовать укреплению правопорядка в обществе", - отметили полицейские.

Стражи порядка раздавали всем пассажирам буклеты и памятки, которые рассказывают о правилах безопасного поведения на зонах повышенной опасности.