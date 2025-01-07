За последние дни в Астане выпало обильное количество осадков. Несмотря на снегопад и понижение температуры воздуха, коммунальные службы продолжают круглосуточную бесперебойную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В ночную смену с 7 на 8 января на уборку улиц города от снега вышли свыше 360 дорожных рабочих и более 1200 единиц спецтехники.

За день из города вывезли почти 37 тысяч кубометра снега 2763 рейсами.

С начала зимнего сезона из столицы было вывезено 2 499 081 кубометр снега 192 051 рейсом.

"Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным и другим объектам.В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров. В городе есть несколько оборудованных снежных полигонов. Они оснащены системой считывания номерных знаков техники, камерами видеонаблюдения и освещением", — пояснили в акимате.

Напомним, в ряде регионов страны и столице на 8 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов.