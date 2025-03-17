С 11 по 14 марта МВД Казахстана провело масштабное оперативно-профилактическое мероприятие под кодовым названием "Мигрант", в ходе которого были выявлены почти 10 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Среди них – более 4,5 тысячи иностранцев, задержанных за нарушение сроков пребывания, и 2,5 тысячи, занимавшихся нелегальной трудовой деятельностью, включая 60 таксистов, работающих без лицензии.

Особое внимание стоит уделить нелегальным таксистам. В рамках предыдущих операций уже было выявлено около 700 таких нарушителей, но спецоперация "Мигрант" показала, что проблема остается актуальной. Помимо стран СНГ, среди нарушителей оказались граждане Бангладеш, Египта, Италии, Нигерии и Мадагаскара.

В результате операций 1240 иностранцев были выдворены из Казахстана, им запрещен въезд в страну на пять лет. Вдобавок, выявлены 2200 граждан, которые не уведомили полицию о пребывании иностранных гостей, и им предстоит заплатить штрафы на общую сумму более 12 миллионов тенге. 500 работодателей также оштрафованы на 33 миллиона тенге за незаконный найм мигрантов.

Однако на этом не заканчивается борьба с нелегальной миграцией: в отношении пяти работодателей, нарушавших правила найма иностранных рабочих, начато уголовное расследование. Одним из самых громких случаев стала деятельность коменданта общежития в столичном университете, которая за деньги оформила разрешение на временное проживание для 56 трудовых мигрантов, выдав их за студентов. Также была выявлена помощница нотариуса в Алматинской области, которая выдавала подложные доверенности на регистрацию иностранных граждан по несуществующим адресам.

МВД призывает как граждан Казахстана, так и иностранных гостей избегать так называемых "помогаек", которые предлагают сомнительные услуги за деньги, и напоминает, что все миграционные процессы должны проходить в рамках закона.