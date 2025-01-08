За последние два года в Казахстане было выявлено и зарегистрировано свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета.

"Задержано 27 членов ОПГ, так называемых "криминальных авторитетов", находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести "воров в законе" из стран ближнего зарубежья", - отметили в МВД РК.

Ликвидирована противоправная деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.

"Министерством будет продолжена решительная и принципиальная борьба с организованными группировками", — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники КНБ и полиции пресекли деятельность 19 ОПГ в Казахстане.