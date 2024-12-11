Более 12 тысяч правонарушителей привлечены к ответственности в Алматы за три месяца
По месту жительства было проверено 5 363 подучётных лица и 321 неблагополучная семья.
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В Алматы за неполных три месяца полицейские провели более 516 тысяч обходов и выявили более 12 тысяч правонарушителей, нарушивших закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В местной полицейской службе мегаполиса сообщили, что республиканская операция "Участок", стартовавшая 16 сентября, подошла к финишной прямой. Итоги мероприятия будут подведены 15 декабря. Основной целью профилактического мероприятия является налаживание доверительных отношений между гражданами и полицией, а также предотвращение правонарушений посредством обхода жилых помещений и проверки чердаков многоэтажных домов.
"За три месяца полицейские провели 516 333 обхода жилых массивов и 12 641 обход дачных участков. По месту жительства было проверено 5 363 подучетных лица и 321 неблагополучная семья, а также 36 335 владельцев зарегистрированного оружия. Всего к административной ответственности было привлечено 12 231 правонарушитель, большая часть из которых проживала в мегаполисе без регистрации, нарушая общественный порядок и правила благоустройства города.
Кроме того, в ходе операции было выявлено и устранено более 10 тысяч надписей о продаже наркотиков", — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленники похитили предназначенные для детей-инвалидов деньги в Кокшетау.
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