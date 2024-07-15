Более 12 тысяч человек лишились прав за пьяную езду в Казахстане

26 человек погибли с начала года на дорогах страны по вине пьяных водителей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер сообщил, что с начала года с помощью программы "Қорғау" проверено свыше 339 тысяч транспортных средств, выявлено более 20 тысяч административных правонарушений.