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Более 12 тысяч человек лишились прав за пьяную езду в Казахстане

Сегодня, 15:55
АВТОР
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pixabay Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: pixabay

26 человек погибли с начала года на дорогах страны по вине пьяных водителей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер сообщил, что с начала года с помощью программы "Қорғау" проверено свыше 339 тысяч транспортных средств, выявлено более 20 тысяч административных правонарушений.

"Водворено на штрафстоянку порядка девяти тысяч автомашин, выявлено 173 автомобиля с подложными номерами. За полгода задержаны и лишены прав свыше 12 тысяч пьяных водителей. Именно из-за пьяного вождения с начала года произошло 178 ДТП, где погибло 26 человек", - указал спикер. 

 

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