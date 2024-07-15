Более 12 тысяч человек лишились прав за пьяную езду в Казахстане
Сегодня, 15:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
122Фото: pixabay
26 человек погибли с начала года на дорогах страны по вине пьяных водителей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz.
Спикер сообщил, что с начала года с помощью программы "Қорғау" проверено свыше 339 тысяч транспортных средств, выявлено более 20 тысяч административных правонарушений.
"Водворено на штрафстоянку порядка девяти тысяч автомашин, выявлено 173 автомобиля с подложными номерами. За полгода задержаны и лишены прав свыше 12 тысяч пьяных водителей. Именно из-за пьяного вождения с начала года произошло 178 ДТП, где погибло 26 человек", - указал спикер.
Самое читаемое
- Кто такой Томас Мэтью Крукс: что известно о стрелявшем в Трампа 20-летнем парне
- Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о Казахстане
- Казахстан совершает большую ошибку возводя новые водохранилища – эксперт
- Покушение на убийство Трампа: ФБР опознало личность стрелка
- Погибший во время покушения на Трампа мужчина спасал семью