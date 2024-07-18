Более 12 тысяч абонентов Уральска останутся без газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

От газоснабжения будут отключены 181 организация и 44 производств.



По данным филиала QazaqGaz Aimaq, 18 июля с 9:00 до 18:30 в микрорайоне Северо-Восток будет проводиться плановая производственная работа на газопроводе высокого давления. В связи с этим потребителям будет прекращена подача газа. С 19 по 20 июля газоснабжение будет восстанавливаться поэтапно. Всего без газа останутся 3500 жителей частного сектора, 9 156 жителей многоэтажных домов, 181 организация и 44 производство: 7,9,10 микрорайоны; микрорайоны Жулдыз и старый аэропорт, улицы Жумагалиева, Коспанова, Жуманиязова, Правдухина, Тауелсиздик, Казыбек би, Толе би, проспект Абулхаир хана.

В QazaqGaz Aimaq просят горожан не игнорировать правила безопасности, не оставлять газовые приборы без присмотра.