Более 1,2 млрд долларов составил за девять месяцев товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном

12-е заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета в Бишкеке провели премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. Были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества в рамках договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств. Внимание уделено взаимодействию в области транспорта и логистики, промышленности, водных ресурсов, энергетики и др., передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания Межправсовета стороны отметили устойчивую положительную динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества.

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за девять месяцев т.г. превысил 1,2 млрд долларов, что выше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание укреплению партнерства с Кыргызстаном. В этом году отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень в результате подписания Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Мы высоко ценим наши отношения, выстроенные на основе дружбы, братства и добрососедства. Правительство Казахстана приложит все усилия для дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества", — отметил Олжас Бектенов.

Председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров также подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров придает большое значение укреплению дружественных и добрососедских отношений с Казахстаном. Официальный визит нашего Президента в Республику Казахстан в апреле текущего года придал исторический характер и открыл новую эпоху в кыргызско-казахстанских отношениях. Уверен, что подписанный в этом году договор об углублении и расширении союзнических отношений откроет новые возможности для дальнейшего развития кыргызско-казахского сотрудничества и внесёт вклад в укрепление многовековых братских связей между двумя народами", — сказал Акылбек Жапаров.

Достижению совместной цели по доведению взаимной торговли до 3 млрд долларов к 2030 году способствует реализация проекта по строительству Индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек". Комплекс станет одним из крупных в регионе центров консолидации, обработки и дистрибуции грузопотоков. Его запуск позволит усилить производственную кооперацию и интеграцию экономик двух стран. Для строительства комплекса выделены земельные участки и создана региональная индустриальная зона "Алатау" на территории Жамбылской области.

Обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе, предусматривающей модернизацию семи совместных пунктов пропуска. Казахстанская сторона планирует провести данную работу посредством внедрения современных и автоматизированных систем контроля и проверки. В целом, за 8 месяцев т.г. объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом между двумя странами увеличился на 4,1% и составил 3 млн тонн. Фискальными службами ведется конструктивная совместная работа по сокращению теневого товарооборота и реализации двусторонних договоренностей.

Кроме того, внимание уделено инициативе "Экономический коридор Алматы-Бишкек", который стал примером регионального сотрудничества и дал старт ряду исследований и проектов в области транспортной связанности, развития туризма, улучшения качества воздуха, сектора здравоохранения, агробизнеса, а также реагирования на климатические изменения.

Стороны отметили заинтересованность в реализации проекта по строительству автомобильной дороги "Алматы - Иссык-куль". Принято решение о старте работ по разработке технико-экономического обоснования нового маршрута "Алматы - Узынагаш - Кастек - Михайловка - Чолпан-Ата, протяженностью 280 км, за счет грантов Азиатского банка развития.

Напомним, накануне стало известно, что соглашения на 8,2 млн долларов подписали на казахстанско-кыргызском бизнес-форуме.