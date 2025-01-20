По поручению Главы государства на заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" в 2024 году построено более 1 700 километров сетей, обеспечивших доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан.

Газификация населенных пунктов улучшит качество жизни населения, снизит загрязнение в экологию, сэкономит средства на приобретение альтернативного топлива, и повысит инвестиционную привлекательность регионов.

В 2025 году государством для реализации 45 проектов по газификации 7 населенных пунктов выделено 65,9 млрд тенге.

Реализация данных проектов позволит увеличит уровень газификации страны до 62% или более 12,4 млн человек получат доступ к газу.

Одним из крупных проектов является строительство автоматизированной газорегуляторной станции "Финская-120" и отвода от магистрального газопровода в Атырауской области. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность газопровода для обеспечения необходимого объема газа для европейской части г. Атырау, что даст большой импульс для развития промышлености региона.

Природный газ улучшает экологическую обстановку

Использование природного способствует улучшению экологической обстановки благодаря его низкому уровню выбросов углекислого газа, отсутствие вредных примесей и высокой энергетической эффективности по сравнению с углем и мазутом.

Социальная ответственность при обеспечении природным газом населения

В рамках поручения Главы государства по внедрению механизма "Социальный кошелек", в декабре 2024 года Правительством запущен пилотный проект по предоставлению адресной социальной и жилищной помощи для социально-уязвимых слоев населения в виде скидки на товарный газ (до 24%) в Западно-Казахстанской области и г. Шымкент, тем самым охватив более 6000 человек. По итогам пилотного проекта, данный механизм будет внедрен по всей стране.

В 2025 году завершится строительство магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал"

По поручению Главы государства с опережением графика продолжается строительство магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал" протяженностью 302 км, что позволит обеспечить природным газом 66 населенных пунктов области Жетысу с охватом населения в 124 тыс. человек.

Данный газопровод имеет стратегическое значение для развития промышленной инфраструктуры региона, в том числе для расширения мощностей и оптимизации затрат на производство сельхозпродукции.

Продолжается строительство ГПЗ мощностью 1 млрд м3/год на месторождения Кашаган

Проект реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа, что позволит увеличить добычу нефти на 25 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган и увеличить объемы товарного газа на 700 млн м3 в год для внутреннего потребления.

Начато строительство технологического комплекса по производству сжиженного нефтяного газа на базе сырья месторождения Кашаган в объеме до 700 тыс. тонн в год

По поручению Главы государства для обеспечения энергетической безопасности страны между Правительством РК и Акционерами месторождения Кашаган было достигнуто стратегическое соглашение о строительстве комплекса по производству сжиженного нефтяного газа в объеме до 700 тыс тонн в год.

С 2026 года дополнительные объемы сжиженного нефтяного газа обеспечат население автогазом и позволит развитию нефтегазохимии в регионе.