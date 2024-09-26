Более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области

Более 12 кг наркотиков обнаружили полицейские у жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.

В ходе оперативных мероприятий в рамках операции “Карасора” на 430 км автодороги Алматы - Караганда сотрудники управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Жамбылской области остановили автомобиль Toyota Sienna.

При проведении досмотра транспортного средства с помощью служебной собаки по кличке Тэя в багажном отсеке обнаружены две сумки с растительным веществом зеленого цвета, принадлежавшие пассажиру данного автомобиля.

Согласно заключению экспертизы, найденные вещества представляют собой гашиш весом 12 кг и смолу каннабиса весом 170 г. Так, около 20 тысяч разовых доз наркотиков, стоимостью на черном рынке около 7 млн тенге, не дошли до потребителей.



В настоящее время начаты досудебные расследования. Подозреваемый дал признательные показания и помещен в изолятор временного содержания.