Более 12 кг наркотиков нашли у машиниста на станции Шу

Задержан машинист локомотивного депо станции Шу, хранивший дома крупную партию наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники департамента полиции на транспорте обнаружили у мужчины дома почти 12,5 килограмма "марихуаны", расфасованной в мешки и коробки.

Проводится досудебное расследование.

С начала года транспортными полицейскими выявлено 344 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 32 факта сбыта, 20 фактов хранения в особо крупном размере, девять фактов контрабанды. Из незаконного оборота изъято свыше 205 килограммов различных наркотических средств.