Более 12 кг наркотиков нашли у машиниста на станции Шу
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
82Фото: департамент полиции на транспорте
Задержан машинист локомотивного депо станции Шу, хранивший дома крупную партию наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники департамента полиции на транспорте обнаружили у мужчины дома почти 12,5 килограмма "марихуаны", расфасованной в мешки и коробки.
Проводится досудебное расследование.
С начала года транспортными полицейскими выявлено 344 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 32 факта сбыта, 20 фактов хранения в особо крупном размере, девять фактов контрабанды. Из незаконного оборота изъято свыше 205 килограммов различных наркотических средств.
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