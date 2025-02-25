Из резерва Правительства выделено более 116 млрд тенге для поддержки отечественных аграриев, передаёт BaigeNews.kz.

Постановление принято во исполнение поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства 28 января 2025 года, по обеспечению льготного финансирования посевных и уборочных работ в объеме не менее 700 млрд тенге.

В частности, в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей доступным кредитованием, а также стабилизации финансового состояния аграриев, постановлением предусматривается выделение из резерва Правительства более 116 млрд тенге.

Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства. Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс" — для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг, а также удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Напомним, в рамках исполнения поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства РК 7 февраля 2024 года Правительством было обеспечено еще в декабре 2024 года выделение первых 100 млрд тенге в целях увеличения в 2025 году объемов финансирования на весенне-полевые и уборочные работы.