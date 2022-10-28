Более 110 тысяч раз нарушили правила стоянки на платных парковках автовладельцы в Астане

Фото: пресс-службы Парковочного пространства Астаны

Система платных парковок с начала реализации проекта принесла в бюджет более двух миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Парковочное пространство Астаны". 202 миллиона тенге составили платежи за парковочные места. Все денежные средства от штрафов за парковку поступают в бюджет города без возмещения инвестору.

За всё время работы объём инвестиций в систему платных парковок составил свыше 2,7 миллиарда тенге. Доход государства при этом составил 92 процента, а доход компании восемь процентов. Со стороны государства инвестиции не привлекались, отметили в пресс-службе ТОО.

С января число автовладельцев, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств, составило более 110 тысяч.

"Жители Астаны стали ответственнее подходить к планированию личного времени на платных парковках. С момента запуска платных парковок увеличилась оборачиваемость парковок в шесть раз, среднее время стоянки не превышает 40 минут. Более чем на 30 процентов снизилось количество нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств. Как результат - мы видим увеличение пропускной способности на улицах города", - сообщили в пресс-службе компании.

Напоминаем, что зоны платной парковки в столице, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, переведены в рабочий режим с первого марта 2022 года. Режим работы платных парковок: в будни с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.