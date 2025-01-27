В Казахстане проходит январское ЕНТ. За две недели тестирование прошли более 79 тысяч абитуриентов. Результаты 111 человек аннулировали из-за нарушений, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Миннауки и высшего образования, пороговый балл преодолели примерно 70% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65, а максимальный – 137, его набрали два ученика.

Из общего числа тестируемых 76,8% сдавали ЕНТ на казахском языке, 23,1% – на русском и 46 человек – на английском.

Наиболее популярными комбинациями предметов оказались "Математика-Физика" и "Биология-Химия", которую выбрали по 16,9% абитуриентов. 10,3% участников предпочли комбинацию "Творческий экзамен". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия-Физика", её выбрали всего 105 человек.

"На данный момент результаты 111 человек аннулированы. 70 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещённых предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 41 человек удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены", - уточнили в министерстве.

После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов или нарушений правил, результаты экзамена абитуриента будут аннулированы.

Январское ЕНТ проходит с 13 января по 10 февраля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 167 тысяч абитуриентов.