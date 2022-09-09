Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года

Фото: gov.kz

С 1991 года в республику вернулись один миллион 99,1 тысяча этнических казахов.

С начала года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 11 165 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись один миллион 87,8 тысячи этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

Более половины кандасов (69,6 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10,5 процента – из КНР, 7,1 процента – из Туркменистана, 4,6 процента – из Монголии и 8,3 процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,8 процента), Мангистауской (17,2 процента), Туркестанской (9,4 процента), и Жамбылской (6,8 процента) областях, а также в Алматы (5,9 процента), Нур-Султане (7,5 процента) и Шымкенте (7,6 процента).

По состоянию на первое сентября 2022 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,5 процента, 27,1 процента человек моложе трудоспособного и 13,4 процента – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 12,3 процента имеют высшее образование, 38,9 процента среднее специальное образование, 47 проценов общее среднее образование и 1,7 процента не имеют образования.

Для эффективного расселения кандасов в Казахстане министерством разработан пошаговый алгоритм взаимодействия центральных и местных госорганов по приёму, расселению и адаптации кандасов, прибывших в республику из стран с визовым режимом.

Так, с начала года 741 этническому казаху из Туркменистана выданы соответствующие визы с указанием конкретного региона для постоянного проживания.

На сегодняшний день 666 этнических казахов из Туркменистана пересекли государственную границу на основе вышеуказанных виз, из них 59 человек прибыли в Павлодарскую область, 162 человека согласились переселиться в другие трудодефицитные регионы, 45 человек подали заявления для расселения в Мангистауской области. По остальным этническим казахам ведутся работы по расселению в трудодефицитные регионы.

Напомним, при включении в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев этнические казахи вправе получить субсидии: