open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года
gov.kz Сегодня, 10:10
102
Фото: gov.kz

Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года

С 1991 года в республику вернулись один миллион 99,1 тысяча этнических казахов.

С начала года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 11 165 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись один миллион 87,8 тысячи этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

Более половины кандасов (69,6 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10,5 процента – из КНР, 7,1 процента – из Туркменистана, 4,6 процента – из Монголии и 8,3 процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,8 процента), Мангистауской (17,2 процента), Туркестанской (9,4 процента), и Жамбылской (6,8 процента) областях, а также в Алматы (5,9 процента), Нур-Султане (7,5 процента) и Шымкенте (7,6 процента).

По состоянию на первое сентября 2022 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,5 процента, 27,1 процента человек моложе трудоспособного и 13,4 процента – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 12,3 процента имеют высшее образование, 38,9 процента среднее специальное образование, 47 проценов общее среднее образование и 1,7 процента не имеют образования.

Для эффективного расселения кандасов в Казахстане министерством разработан пошаговый алгоритм взаимодействия центральных и местных госорганов по приёму, расселению и адаптации кандасов, прибывших в республику из стран с визовым режимом.

Так, с начала года 741 этническому казаху из Туркменистана выданы соответствующие визы с указанием конкретного региона для постоянного проживания.

На сегодняшний день 666 этнических казахов из Туркменистана пересекли государственную границу на основе вышеуказанных виз, из них 59 человек прибыли в Павлодарскую область, 162 человека согласились переселиться в другие трудодефицитные регионы, 45 человек подали заявления для расселения в Мангистауской области. По остальным этническим казахам ведутся работы по расселению в трудодефицитные регионы.

Напомним, при включении в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев этнические казахи вправе получить субсидии:

  • единовременная выплата на переезд каждому члену семьи в размере 70 МРП (в 2022 году – 222,6 тысячи. тенге);
  • выплата для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг, выплачивается ежемесячно в течение одного года. Размер выплаты составляет для переселившихся в город от 20 МРП (61,3 тысячи тенге) для одного человека до 30 МРП (91,9 тысячи тенге) при количестве членов семьи пять и более человек, для переселившихся в сельскую местность – от 15 МРП (45,9 тысячи тенге) для одного человека до 21 МРП (64,3 тысячи тенге) при количестве членов семьи пять и более человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:10
102
Журналист

Рекомендуем

Наверх