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Более 1,1 млрд тенге выделило правительство на восстановление электросетей в ЗКО

Сегодня, 08:52
АВТОР
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Более 1,1 млрд тенге выделило правительство на восстановление электросетей в ЗКО Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
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Постановлением правительства нашей страны свыше 1,1 млрд тенге выделено из чрезвычайного резерва на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской области после масштабных паводков, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

Средства будут перечислены бюджету региона в рамках ликвидации последствий ЧС природного характера. До 1 декабря акимат ЗКО должен будет представить в Министерство энергетики РК отчет по их целевому использованию.

Восстановительные работы будут проведены на следующих участках:

1. Шалгай – Таловая в районе Байтерек;

2. Кентубек (Григорьевка) – Александровка в Бурлинском районе;

3. Чингирлау – Ащысай (Мырзагора) в Чингирлауском районе.

Напомним, из-за паводков в РК пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодня свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.

Ранее также было принято постановление правительства о выделении свыше 1,3 млрд тенге из чрезвычайного резерва на восстановление линий электропередачи в Костанайской области. Работами будут охвачены город Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы.

Вопросы возмещения ущерба пострадавшим гражданам и восстановления всех видов инфраструктуры находятся на строгом контроле руководства правительства.

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