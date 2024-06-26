Более 1,1 млрд тенге выделило правительство на восстановление электросетей в ЗКО

Постановлением правительства нашей страны свыше 1,1 млрд тенге выделено из чрезвычайного резерва на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской области после масштабных паводков, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

Средства будут перечислены бюджету региона в рамках ликвидации последствий ЧС природного характера. До 1 декабря акимат ЗКО должен будет представить в Министерство энергетики РК отчет по их целевому использованию.



Восстановительные работы будут проведены на следующих участках:



1. Шалгай – Таловая в районе Байтерек;



2. Кентубек (Григорьевка) – Александровка в Бурлинском районе;



3. Чингирлау – Ащысай (Мырзагора) в Чингирлауском районе.



Напомним, из-за паводков в РК пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодня свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.



Ранее также было принято постановление правительства о выделении свыше 1,3 млрд тенге из чрезвычайного резерва на восстановление линий электропередачи в Костанайской области. Работами будут охвачены город Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы.



Вопросы возмещения ущерба пострадавшим гражданам и восстановления всех видов инфраструктуры находятся на строгом контроле руководства правительства.