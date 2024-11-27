Более 11 млн тенге удалось вернуть жертвам аферистов в одном из регионов Казахстана

660 случаев интернет-мошенничества было зарегистрировано в области Абай в этом году, но сотрудники правоохранительных органов сумели возвратить обманутым гражданам свыше 11 млн тенге (по более 60 фактам), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские говорят, что своевременное обращение играет ключевую роль в успешном возврате денег.

"Чем быстрее пострадавший обратится за помощью, тем выше вероятность заблокировать незаконно выведенные средства и вернуть их владельцу", — отметил начальник ДП области Абай Бектөре Султан.

Казахстанцам рекомендуют незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции при любых признаках мошенничества или ошибочного перевода средств.

"Оперативные действия — залог успешного решения подобных ситуаций и минимизации ущерба", - отметили в полиции.

Напомним, ранее огромные деньги потеряла казахстанка из-за афёры с телефонным номером.