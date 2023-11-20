Более 11 млн тенге похитили у пенсионера две пожилые помощницы в Карагандинской области

Две жительницы Темиртау похитили у 77-летнего пенсионера 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что две женщины 62 и 70 лет прибирали в квартире у 77-летнего пенсионера, готовили ему пищу и приобретали продукты. Нередко мужчина передавал им для этого свою банковскую карту.

В какой-то момент пенсионер недосчитался 11 миллионов тенге и обратился в полицию.

Стражи порядка предположили, что хищение мог совершить тот, кого потерпевший хорошо знал. Среди подозреваемых оказались две пожилые дамы.

Их уже задержали. Женщины дали признательные показания. Ведётся досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”.