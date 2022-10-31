Более 11 миллионов казахстанцев смогут проголосовать на выборах президента

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Более 11 миллионов человек включили в списки избирателей на президентских выборах в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

"Сейчас мы выслушали доклады территориальных областных комиссий, также городов республиканского значения и столицы, они доложили уточнённые данные, на основании их мы вывели общую сейчас цифру. Таким образом в списки избирателей включены 11 миллионов 950 тысяч 485 избирателей. Соответственно, по этой численности избирателей будут изготавливаться бюллетени для голосования. Это второй вопрос нашей повестки дня. Также численность избирателей учитывается при изготовлении открепительных удостоверений на право голосования", - сообщил он на заседании в ЦИК.

Согласно правил выдачи и учёта открепительных удостоверений на право голосования, утверждённых постановлением ЦИК от 8 апреля 2009 года областные, городов республиканского значения и столицы РК избирательные комиссии, в связи с потребностью избирателей в регионах, устанавливают необходимое количество открепительных удостоверений на право голосования и обеспечивают их изготовление из расчёта не более 1% от общего числа избирателей по области, городу республиканского значения и столицы.

"Областные, городов республиканского значения и столицы, избирательные комиссии распределяют и передают открепительные удостоверения в соответствующие районные, городские, районные в городе избирательные комиссии, не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Районные, городские районные в городе избирательные участки распределяют и передают открепительные удостоверения в участковые избирательные комиссии не позднее, чем за 16 дней до дня голосования", - рассказал Абдиров.

В ЦИКе напомнили, что Конституционным Законом "О выборах" предусмотрено, что при перемене избирателем места своего пребывания в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днём голосования, участковая избиркомиссия по просьбе избирателя и по предъявлению документа удостоверяющего личность, выдает избирателю открепительное удостоверение на право голосования.

"При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. То есть, с 4 ноября и до 18 часов по местному времени 19 ноября избиратель вправе получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение на право голосования и праоголосовать в месте своего пребывания в день голосования. По предъявлению открепительного удостоверения на право голосования участковая избиркомиссия в день голосования включает избирателя в списки избирателей на избирательном участке по месту его пребывания. Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного и того же населенного пункта", - рассказали в ЦИКе.

4 ноября казахстанцы смогут проверить данные о себе в списке избирателей на своём участке.

"При необходимости внесения изменений, вы можете обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию", - добавил Нурлан Абдиров.

Близится день внеочередных выборов Президента РК. Для того, чтобы охватить всё население и предоставить всем возможность проголосовать, в Центральной избирательной комисии РК собрали рабочую группу при участии представителей общественности. Она занимается вопросами обеспечения доступности к избирательным участкам людям с ограниченными возможностями.