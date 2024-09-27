Более 108 млн тенге вложили в финпирамиду семь жителей Караганды

Жительницу Караганды осудили за создание и руководство финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что Л. по предварительному сговору с другими неустановленными следствием лицами с января 2019 года по февраль 2022 года с привлечением денег в особо крупном размере создали и руководили инвестиционной пирамидой Life is good Hermes Management Ltd, осуществили вовлечение 30 вкладчиков, из которых семи причинён материальный ущерб на общую сумму 108 780 027 тенге", - сообщили в суде.

Л. признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК, ей назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет. Женщину лишили права занимать должности руководящего работника в финансовых организациях, банковских или страховых холдингах и являться крупным участником (акционером) финансовой организации сроком на пять лет.