Более 104 тысяч девочек получили вакцину против вируса папилломы человека
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В Казахстане вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) привито более 104 тысяч девочек в возрасте 11-13 лет. Больше всего прививок сделано в Туркестанской области - 18,1 тысячи, передаёт BaigeNews.kz.
Масштабная кампания стартовала в октябре в рамках национальной программы профилактики инфекционных и онкологических заболеваний. ВПЧ – один из самых распространённых вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний, включая рак шейки матки.
На втором месте по количеству вакцинированных девочек - Алматинская область (свыше 10,8 тысячи). В Жамбылской области прививку получили свыше 8,8 тысячи девочек, Шымкенте - свыше 8,4 тысячи школьниц, Карагандинской области - свыше 7 тысяч, Кызылординской области - свыше 5,3 тысячи, Астане - свыше 5,6 тысячи девочек.
По данным Минздрава, среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.
В Казахстане прививки проводят в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.
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