Более 1000 тюльпанов раздадут волонтёры в Астане

Волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана жастары" в канун Международного женского праздника радуют жительниц столицы поздравлениями, цветами и шоколадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Букеты тюльпанов и шоколад раздают женщинам в густонаселенных местах города. Акция проводится ежегодно.

"Наша цель - подарить праздничное настроение представительницам прекрасной половины человечества. Хочется пожелать милым дамам счастья, здоровья и благополучия", - сказал один из волонтеров Ерасыл Амантай.

Астанчанки в свою очередь остались довольны оказанным вниманием и поблагодарили ребят за проявленную заботу.

"Большое всем спасибо! Очень неожиданно и приятно. Настроение сразу поднялось. Желаю каждой женщины личного счастья!", - сказала Айнур Смайылова.

Акция продолжается. Всего волонтеры подарят более 1000 цветов и шоколадок.