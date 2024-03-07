Более 1000 тюльпанов раздадут волонтёры в Астане
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Волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана жастары" в канун Международного женского праздника радуют жительниц столицы поздравлениями, цветами и шоколадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Букеты тюльпанов и шоколад раздают женщинам в густонаселенных местах города. Акция проводится ежегодно.
"Наша цель - подарить праздничное настроение представительницам прекрасной половины человечества. Хочется пожелать милым дамам счастья, здоровья и благополучия", - сказал один из волонтеров Ерасыл Амантай.
Астанчанки в свою очередь остались довольны оказанным вниманием и поблагодарили ребят за проявленную заботу.
"Большое всем спасибо! Очень неожиданно и приятно. Настроение сразу поднялось. Желаю каждой женщины личного счастья!", - сказала Айнур Смайылова.
Акция продолжается. Всего волонтеры подарят более 1000 цветов и шоколадок.
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