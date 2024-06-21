Более 1000 паломников погибли из-за жары в Саудовской Аравии

Число погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию превысило 1000 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AFP.



Накануне AFP сообщало о более чем 550 умерших.



Более половины из скончавшихся — незарегистрированные паломники, говорится в сообщении. Они были более уязвимы к жаре, поскольку не могли получить доступ к кондиционированным помещениям, которые расположены вдоль маршрута хаджа, уточняет агентство.



По данным AFP, о смерти паломников сообщили как минимум 10 стран, включая Египет, Малайзию, Пакистан, Индию, Иорданию, Индонезию, Иран и другие.



Власти Саудовской Аравии пока не предоставили информацию о числе умерших, хотя 16 июня они сообщали, что более 2700 паломников обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами.