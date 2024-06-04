Более 1000 человек исполнили гимн РК в Семее

По области Абай с самого утра проводятся праздничные мероприятия, передаёт BaigeNews. Одним из ключевых событий дня стал масштабный патриотический флешмоб, который состоялся на Центральной площади города. Более тысячи горожан исполнили государственный гимн, создавая атмосферу единства и гордости.



В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, депутаты, общественные деятели, солдаты, полицейские, Жас-сарбаз, ветераны, государственные служащие, молодежь и др. Также для присутствующих прозвучали патриотические песни в исполнении музыкантов военного оркестра.



Кроме того, состоялся велопробег, стартовавший от острова Бейбітшілік и финишировавший на Центральной площади. В нем приняли участие более 200 человек. Участники спортивного праздника также присоединились к патриотическому флешмобу.



Отметим, что сегодня также пройдут тематические выставки, челленджи и флешмобы среди молодежи.