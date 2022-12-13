Более 100 тысяч школьников примут участие в республиканской олимпиаде по шахматам

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Олимпиада пройдёт впервые в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В региональных отборочных соревнованиях принимают участие учащиеся 2-11 классов.

Республиканская Олимпиада стартует 10 января 2023 года. Таким образом министерство планирует поддержать шахматное движение в стране.

"При поддержке Президента страны реализуется проект "Шахматы в школе". На сегодняшний день шахматы как факультатив введены в 654 школах для более 28 тысяч детей, а количество шахматных секций в школах превысило 10 тысяч. Для дальнейшей поддержки шахматного движения в этом году по поручению Министра Асхата Аймагамбетова будет проведена олимпиада по шахматам среди школьников. Победители и призёры будут награждены медалями, кубками и дипломами. Это будет способствовать дальнейшему вовлечению школьников в шахматное движение. Этот масштабный турнир будет состоять из школьных, районных, городских, областных и республиканских этапов. Важно охватить каждую школу", - отметила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

Отметим, помимо секций, открытых в школах, 60 тысяч школьников занимаются в 3,5 тысячах шахматных кружках в организациях дополнительного образования.

Напомним, что ранее министр Асхат Аймагамбетов сообщал о достигнутой договоренности между министерством и Федерацией по шахматам о совместной работе в подготовке учебных и методических пособий, проведении шахматных турниров и повышении квалификации тренеров и педагогов.