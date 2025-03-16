В столице Сербии состоялась крупнейшая протестная акция за последние десятилетия. По официальным данным МВД страны, на улицы Белграда 15 марта вышли более 107 тысяч человек. Однако независимые наблюдатели из организации "Архив народных собраний" заявляют, что количество участников могло достигать 325 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Протестующие требуют отставки президента Сербии Александра Вучича. В акциях участвуют студенты, врачи, учителя, байкеры, ветераны и фермеры, которые прибыли в Белград на тракторах. Власти отменили движение общественного транспорта в целях безопасности, но это не остановило демонстрантов — многие добрались пешком или приехали в город заранее.

Во время акции произошёл наезд автомобиля на толпу протестующих. Водитель пытался скрыться, но был задержан полицией после оказанного сопротивления. В результате пострадали три человека, их доставили в больницу.

В отдельных районах города произошли столкновения протестующих с полицией. Несколько активистов были задержаны за попытку повредить тракторы, которые сторонники Вучича использовали как заграждения у здания парламента. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, заявившего, что у него при себе бомбы и он собирается взорвать администрацию президента. Информация о наличии у него взрывных устройств пока не подтверждена.

Президент Сербии Александр Вучич вечером 15 марта выступил с обращением к нации. Он заявил, что протесты организованы при поддержке иностранных сил и пообещал, что полиция обеспечит порядок, но без применения жёстких мер.

"Никаких переходных или мошеннических правительств не будет, пока я жив. Я не позволю улице определять правила в этой стране", — заявил Вучич.

По официальным данным, в результате протестов были госпитализированы 56 человек, ещё 22 задержаны.

Массовые демонстрации в Сербии продолжаются с ноября прошлого года. Их причиной стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где 1 ноября рухнула крыша недавно отремонтированного здания. Погибли 15 человек, включая детей.

Протестующие обвиняют власти в коррупции, халатности и нарушении строительных норм. Несмотря на отставку министра строительства, премьер-министра и мэра Нови-Сада, протестное движение не ослабевает. Демонстрации 15 марта стали самыми масштабными в истории Сербии с 1996 года.