Итоги общегородского субботника подвели в Астане. К уборке города присоединились более 100 тысяч человек — сотрудники государственных органов, трудовые коллективы, представители бизнеса, деятели культуры и спорта, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и активные горожане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Астанчане высадили свыше 12 тысяч деревьев и более 16 тысяч квадратных метров кустарников и декоративных растений. Жители собирались целыми подъездами, чтобы благоустроить дворы и придомовые территории.

Новые зелёные насаждения появились на набережной вдоль реки Акбулак, на перекрёстке проспекта Р. Кошкарбаева и улицы С. Нурмаганбетова, в сквере в границах улиц Ж. Омарова, проспекта Абая и улицы Ш. Уалиханова, в жилом массиве Кирпичный, а также вдоль улиц Керей, Жанибек хандары, Улы Дала, в сквере Жагалау, около РДЦ и на улицах Бейбитшилик, Кумисбекова и Серкебаева. Озеленение также провели в парке "Жастар", Ботаническом саду, парке "Коктал", сквере Абая и других общественных пространствах.

По данным городских служб, во время субботника было собрано и вывезено около 400 тонн мусора, что составило более 100 рейсов большегрузной техники.

"Очень приятно видеть, как весь город объединяется ради одной цели. Сегодня мы вместе с соседями высадили несколько деревьев возле нашего дома. Теперь хочется верить, что через несколько лет здесь будет красивая аллея", — отметил житель района Алматы.

Особым этот день стал для молодых супругов Курмета и Дианы Жолбарысовых из района Байконыр. Они присоединились к акции, высадив символическое дерево в честь начала совместной жизни.

"Для нас двойной праздник — мы не только создали новую семью, но и сделали вклад в будущее нашего города", — поделился Курмет.

Напомним, в рамках экоакции в Астане продолжаются работы по санитарной очистке города, уборке улиц, дворов и общественных пространств, уходу за зелеными насаждениями, ликвидации несанкционированных свалок и восстановлению малых архитектурных форм. С наступлением благоприятной погоды в столице стартовали масштабные работы по благоустройству и озеленению. В 2025 году в Астане планируется высадить около миллиона зеленых насаждений.