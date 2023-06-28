Более 100 тонн воды сбросили с вертолёта на горящий камыш на Балхаше

Фото: МЧС РК

Горящий камыш на территории Иле-Балхашского резервата продолжают тушить наземным способом и с привлечением авиации МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На настоящий момент вертолетом Казавиаспас МЧС с водно-сливным устройством осуществлено 34 сброса воды объёмом более 100 тонн", — сообщили в МЧС.

На территории Иле-Балхашского резервата, на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути, с конца прошлой недели тушат загоревшийся .

Ранее сообщалось, что общая площадь загоревшегося камыша тогда составляла около 6200 гектаров. 25 июня площадь пожара удалось сузить до 150 гектаров. Между тем выгоревшая площадь 26 июня достигла 9 тысяч гектаров, в площадь, охваченную огнём удалось снизить до 120 гектаров.

По последним данным, совместными усилиями пожарных и местных исполнительных органов удалось снизить площадь горения до 100 гектаров.