Более 100 тонн баррамунди и форели вырастят в Алматинской области до конца года
Проектную мощность комплекса 10 000 тонн рыбы в год планируется реализовать в два этапа.
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Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин в рамках рабочей поездки в Алматинскую область посетил ТОО "Ospanova Development", расположенное возле города Конаев. Предприятие является рыбопромышленным комплексом, занимающимся разведением рыбы баррамунди и форели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.
По словам директора предприятия Максима Бектемисова, это уникальный проект, не имеющий аналогов в СНГ.
"Проектную мощность комплекса 10 000 тонн рыбы в год планируется реализовать в два этапа. Строительство I этапа проекта по выращиванию 1000 тонн рыбы в год было завершено в конце 2023 года, и до конца года планируется вырастить более 100 тонн рыбы", — рассказали на предприятии.
По словам инвестора, стоимость проекта составляет более 67 млрд. тенге. С 2021 года на реализацию первого этапа проекта было вложено более 8,5 млрд тенге.
Планируется, что реализация проекта будет способствовать импортозамещению и увеличению объемов внутреннего потребления и экспорта.
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