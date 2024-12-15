Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин в рамках рабочей поездки в Алматинскую область посетил ТОО "Ospanova Development", расположенное возле города Конаев. Предприятие является рыбопромышленным комплексом, занимающимся разведением рыбы баррамунди и форели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.

По словам директора предприятия Максима Бектемисова, это уникальный проект, не имеющий аналогов в СНГ.

"Проектную мощность комплекса 10 000 тонн рыбы в год планируется реализовать в два этапа. Строительство I этапа проекта по выращиванию 1000 тонн рыбы в год было завершено в конце 2023 года, и до конца года планируется вырастить более 100 тонн рыбы", — рассказали на предприятии.

По словам инвестора, стоимость проекта составляет более 67 млрд. тенге. С 2021 года на реализацию первого этапа проекта было вложено более 8,5 млрд тенге.

Планируется, что реализация проекта будет способствовать импортозамещению и увеличению объемов внутреннего потребления и экспорта.