Более 100 стихийных торговых точек ликвидировали на барахолке в Алматы
Рейды будут проходить ежедневно до полного устранения всех нарушений.
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В Жетысуском районе Алматы прошли масштабные рейды: вдоль Северного кольца, у крупных рынков убрано более сотни незаконных торговых точек, передаёт BaigeNews.kz.
Продавцы реализовывали продукцию без сертификатов, в том числе овощи, фрукты, мясо, одежду и хозяйственные товары, прямо на тротуарах — в условиях антисанитарии и без каких-либо разрешительных документов. Такая торговля мешала пешеходам, загромождала остановки и создавала угрозу для здоровья и безопасности горожан.
В ходе рейдов зафиксировано 42 нарушения правил торговли и благоустройства. Составлены административные протоколы. Удалено более 70 кубометров мусора.
Проверки охватили прилегающие территории рынков "Алатау", "Салем", "Байсат" и "Ялян".
С 15 апреля в Алматы началась масштабная кампания по борьбе с незаконной уличной торговлей. Рейды будут проходить ежедневно до полного устранения всех нарушений.
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