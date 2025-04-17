В Жетысуском районе Алматы прошли масштабные рейды: вдоль Северного кольца, у крупных рынков убрано более сотни незаконных торговых точек, передаёт BaigeNews.kz.

Продавцы реализовывали продукцию без сертификатов, в том числе овощи, фрукты, мясо, одежду и хозяйственные товары, прямо на тротуарах — в условиях антисанитарии и без каких-либо разрешительных документов. Такая торговля мешала пешеходам, загромождала остановки и создавала угрозу для здоровья и безопасности горожан.

В ходе рейдов зафиксировано 42 нарушения правил торговли и благоустройства. Составлены административные протоколы. Удалено более 70 кубометров мусора.

Проверки охватили прилегающие территории рынков "Алатау", "Салем", "Байсат" и "Ялян".

С 15 апреля в Алматы началась масштабная кампания по борьбе с незаконной уличной торговлей. Рейды будут проходить ежедневно до полного устранения всех нарушений.