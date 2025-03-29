Более 100 случаев сокрытия травм на производстве обнаружили прокуроры в Карагандинской области
Создана специальная рабочая группа.
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В Карагандинской области выявлено 106 случаев сокрытия производственных травм. Об этом стало известно на заседании Координационного совета под председательством прокурора области Бауыржана Мырзакерова, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, данные вскрылись в ходе сверки информации медучреждений и полиции. По словам прокурора, игнорирование таких фактов ставит под угрозу права работников и требует жесткого контроля со стороны надзорных органов.
Особое внимание на совете уделили аттестации рабочих мест. Именно она помогает выявлять наиболее опасные виды работ, вредные факторы на производстве и разрабатывать меры по их устранению. Однако оказалось, что уполномоченные органы фактически не ведут мониторинг процесса. Более того, в ходе проверки выявлены случаи принятия отчетов от неаккредитованных организаций.
"По решению Координационного совета создана рабочая группа с участием специалистов заинтересованных органов. Разработан план мероприятий с конкретными сроками исполнения", — сообщили в прокуратуре.
Вопросы безопасности труда остаются на особом контроле прокуратуры.м
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