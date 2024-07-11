Более 100 разыскиваемых преступников задержали в Казахстане за две недели - МВД

За две недели оперативными подразделениями МВД задержано 117 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 98 без вести пропавших лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи поселка Зеренда Акмолинской области задержан мужчина, который выстрелом из незарегистрированного ружья совершил убийство местного жителя.