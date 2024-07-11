Более 100 разыскиваемых преступников задержали в Казахстане за две недели - МВД
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За две недели оперативными подразделениями МВД задержано 117 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 98 без вести пропавших лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи поселка Зеренда Акмолинской области задержан мужчина, который выстрелом из незарегистрированного ружья совершил убийство местного жителя.
"В Таразе задержан 18-летний сельчанин, который в ходе групповой драки выстрелил в ногу другого фигуранта. В Кызылорде задержан мужчина, который проник в чужой дом, где, избив двух жильцов, нанес им ножевое ранение, после чего похитил золотые серьги и сотовый телефон. Подозреваемый был ранее судим.
В области Жетісу задержан мужчина, который также, проникнув на территорию одного из ТОО в Алматинской области, избил охранника, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто завладел деньгами в сумме 62 млн тенге", - говорится в сообщении.
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