Более 100 разрешенных мест для купания дополнительно появится в Казахстане - МЧС
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В 2023 году всего по стране было определено 612 разрешенных мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах. Дополнительно планируется создание 105 разрешенных мест для купания, передаёт BaigeNews.kz.
"До начала купального сезона акиматами дополнительно планируется создание еще 105 разрешенных мест для купания. В результате в 2024 году количество официальных мест для купания будет составлять более 700. Это на 14% больше, чем в прошлом году", - сообщил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Алексей Советов на брифинге СЦК.
Он отметил, что спасательными подразделениями МЧС взяты на контроль наиболее активно использующиеся 85 участков крупных водоемов.
"С началом купального сезона для обеспечения безопасности граждан на неохраняемых участках водоемов силами МЧС планируется дополнительно выставить 70 мобильных сезонных спасательных постов. Кроме того, совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды будут созданы более 200 объектовых спасательных постов за счет общественных спасателей. Они проходят обучение в наших оперативно-спасательных отрядах", - отметил спикер.
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