Более 100 разрешенных мест для купания дополнительно появится в Казахстане - МЧС

В 2023 году всего по стране было определено 612 разрешенных мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах. Дополнительно планируется создание 105 разрешенных мест для купания, передаёт BaigeNews.kz.

"До начала купального сезона акиматами дополнительно планируется создание еще 105 разрешенных мест для купания. В результате в 2024 году количество официальных мест для купания будет составлять более 700. Это на 14% больше, чем в прошлом году", - сообщил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Алексей Советов на брифинге СЦК.

Он отметил, что спасательными подразделениями МЧС взяты на контроль наиболее активно использующиеся 85 участков крупных водоемов.