Более 100 полицейских не прошли внеочередную аттестацию в Казахстане
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Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал о результатах внеочередной аттестации полицейских в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках года повышения кадрового потенциала сотрудники полиции, занимающие руководящие должности, проходят внеочередную аттестацию. Она начата 1 апреля и будет длиться до конца года", - заявил Алекешев.
Уникальность процедуры, по его словам, в том, что впервые сотрудники проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при президенте.
"На сегодня проведено 27 заседаний комиссий. Рассмотрены результаты тестирования 1 306 сотрудников. Из них 12 процентов рекомендованы для зачисления в кадровый резерв. 79 процентов признаны соответствующими занимаемым должностям. Девять процентов признаны не соответствующими занимаемым должностям и рекомендованы к понижению, либо переводу в другую службу", - отметил официальный представитель МВД.
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