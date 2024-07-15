Более 100 полицейских не прошли внеочередную аттестацию в Казахстане

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал о результатах внеочередной аттестации полицейских в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках года повышения кадрового потенциала сотрудники полиции, занимающие руководящие должности, проходят внеочередную аттестацию. Она начата 1 апреля и будет длиться до конца года", - заявил Алекешев.

Уникальность процедуры, по его словам, в том, что впервые сотрудники проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при президенте.